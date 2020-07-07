"Шахтер" назначил нового тренера из Португалии
7 июля, 2020, 19:19
Донецкий "Шахтер" договорился о сотрудничестве с португальским специалистом Педру Бриту
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
В тренерском штабе горняков Педру Бриту заменит Фелипе Селиккаю, который продолжит карьеру в лиссабонском "Спортинге". Специалист возглавит молодежную команду португальцев.
Условия сотрудничества с Педру Бриту не сообщаются. Утром Луиш Каштру уже представил нового помощника команде.
- 6 июля стало известно, что "Шахтер" определился с новым помощником главного тренера Луиша Каштру .
- 24 июня главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру нашел нового работника, который войдет в его тренерский штаб .
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