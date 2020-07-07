"Шахтер" назначил нового тренера из Португалии

7 июля, 2020, 19:19

Донецкий "Шахтер" договорился о сотрудничестве с португальским специалистом Педру Бриту

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

В тренерском штабе горняков Педру Бриту заменит Фелипе Селиккаю, который продолжит карьеру в лиссабонском "Спортинге". Специалист возглавит молодежную команду португальцев.

Условия сотрудничества с Педру Бриту не сообщаются. Утром Луиш Каштру уже представил нового помощника команде.