"Рома" готова выгнать экс-тренера "Шахтера" Фонсеку

7 июля, 2020, 20:52

Руководство итальянской "Ромы" может уволить главного тренера Паулу Фонсеку, если результаты команды не улучшатся

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Руководство клуба требует от португальца немедленного улучшения результатов. "Рома" проиграла в трех последних встречах Серии А, в частности "Милана" (0: 2), "Удинезе" (0: 2) и "Наполи" (1: 2).

В двух следующих матчах чемпионата Италии по футболу "Рома" сыграет против "Пармы" (7 июля) и "Брешии" (11 июля). От Фонсеки требуют две победы в этих матчах.

В турнирной таблице чемпионата Италии по футболу "Рома" занимает пятое место, которое позволит сыграть в Лиге Европы.