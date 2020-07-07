"Рома" готова выгнать экс-тренера "Шахтера" Фонсеку
7 июля, 2020, 20:52
Руководство итальянской "Ромы" может уволить главного тренера Паулу Фонсеку, если результаты команды не улучшатся
Об этом сообщает Corriere dello Sport.
Руководство клуба требует от португальца немедленного улучшения результатов. "Рома" проиграла в трех последних встречах Серии А, в частности "Милана" (0: 2), "Удинезе" (0: 2) и "Наполи" (1: 2).
В двух следующих матчах чемпионата Италии по футболу "Рома" сыграет против "Пармы" (7 июля) и "Брешии" (11 июля). От Фонсеки требуют две победы в этих матчах.
В турнирной таблице чемпионата Италии по футболу "Рома" занимает пятое место, которое позволит сыграть в Лиге Европы.
- 29 апреля сообщалось, что Паулу Фонсека возмущен, что футболистам запрещено тренироваться на клубной базе.
- 9 июня стало известно, что бывший тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, возглавляющий "Рому", подпишет новый контракт с итальянским клубом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей