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Espreso.tvСпорт"Рома" готова выгнать экс-тренера "Шахтера" Фонсеку

"Рома" готова выгнать экс-тренера "Шахтера" Фонсеку


фото: Getty Images
Руководство итальянской "Ромы" может уволить главного тренера Паулу Фонсеку, если результаты команды не улучшатся

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Руководство клуба требует от португальца немедленного улучшения результатов. "Рома" проиграла в трех последних встречах Серии А, в частности "Милана" (0: 2), "Удинезе" (0: 2) и "Наполи" (1: 2).

В двух следующих матчах чемпионата Италии по футболу "Рома" сыграет против "Пармы" (7 июля) и "Брешии" (11 июля). От Фонсеки требуют две победы в этих матчах.

В турнирной таблице чемпионата Италии по футболу "Рома" занимает пятое место, которое позволит сыграть в Лиге Европы.

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