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Espreso.tvОбщество"Пытаются выдать за террористов": МИД Украины о задержании оккупантами крымских татар

"Пытаются выдать за террористов": МИД Украины о задержании оккупантами крымских татар


фото: rfe
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар отреагировала на утренние обыски и задержания татар российскими силовиками в оккупированном Крыму

Об этом она написала в Facebook.

Она считает, что задержанных после обысков крымских татар обвинят по российской статье о терроризме.

"Шестеро задержаны. Скорее всего, всех ждет знаменитая ст. 205.5 УК РФ. Сейчас они содержатся в отделении ФСБ в Симферополе. Уже 67 крымских татар задержаны по ст. 205.5 УК РФ с новыми задержанными. Их всех пытаются выдать за террористов", - отметила Джеппар.

  • В результате утренних обысков на полуострове силовики задержали 6 крымских татар.

 

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