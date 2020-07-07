"Пытаются выдать за террористов": МИД Украины о задержании оккупантами крымских татар

7 июля, 2020, 11:47

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар отреагировала на утренние обыски и задержания татар российскими силовиками в оккупированном Крыму

Об этом она написала в Facebook.

Она считает, что задержанных после обысков крымских татар обвинят по российской статье о терроризме.

"Шестеро задержаны. Скорее всего, всех ждет знаменитая ст. 205.5 УК РФ. Сейчас они содержатся в отделении ФСБ в Симферополе. Уже 67 крымских татар задержаны по ст. 205.5 УК РФ с новыми задержанными. Их всех пытаются выдать за террористов", - отметила Джеппар.