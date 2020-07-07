"Правлению НБУ жаль": Рожкова о решении Совета регулятора не продлевать полномочия Чурия

7 июля, 2020, 10:32

По словам Рожковой, правлению НБУ жаль, что Совет регулятора воздержался от принятия решения о назначении Чурия на второй срок, при этом правление понимает, что основной причиной этого является смена главы НБУ

Об этом сообщает "Бизнес Цензор" .

"Нам, команде НБУ, жаль, что Совет НБУ сегодня воздержался от принятия решения о назначении Олега Чурия на второй срок. При этом мы понимаем, что основной причиной этого является смена главы НБУ", - цитирует издание слова Рожковой.

По ее словам, подавать на согласование кандидата на должность заместителя председателя НБУ теперь будущий глава регулятора.

Она подчеркнула, что правление прежнему уверено, что чури с его опытом работы на рынке и в НБУ, его компетенциями и его экспертизой является лучшим кандидатом на эту должность.

Кроме того, пресс-служба НБУ добавила, что согласно статье 21 закона о НБУ, заместитель главы регулятора, срок полномочий которого истек, занимает должность до вступления в должность нового заместителя председателя.

Таким образом, отметили в издании, после завершения срока своих полномочий 10 июля 2020 Чурий продолжит выполнять свои обязанности заместителя НБУ.

Напомним, в понедельник, 6 июля, Совет НБУ воздержалась от назначения Олега Чурия на должность заместителя председателя НБУ на новый срок.

30 июня Совет Нацбанка отказалась утвердить кандидатуру Чурия на должность заместителя председателя.

1 июля председатель НБУ Яков Смолий подал в отставку , объяснив свое решение систематическим политическим давлением.

3 июля на внеочередном заседании Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы НБУ.

Ексголова НБУ Яков Смолий заявил, что представители правительства и президента призвали отменить базовые принципы регулирования банковской системы и установить курс, чтобы экспортерам было лучше.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3206486