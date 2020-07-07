"Понимал, что будут представления в суд": Парубий отметил, что при создании "языкового" закона были соблюдены все возможные норм

7 июля, 2020, 14:53

Экс-глава Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что нужно придерживаться каждой нормы по закону о языке и понимал, что будут представления в суд и попытки нивелировать закон

Об этом он заявил в комментарии журналистам 7 июля, передает Еспресо.TV .

"Было инициировано рассмотреть законы о квотах. Когда общество увидело, что введение квот на радио, на телевидении не привело ни к одному расколу, а наоборот привело к расцвету украинской музыки и украинского кинематографа, тогда я и предложил рассматривать в первом чтении законопроект (закон "О обеспечение функционирования украинского языка как государственного"- ред.). И когда он был принят в первом чтении, фактически, следующий этап тактики таких украинофобных элементов, которые были в парламенте - это было забрасывать закон поправками для того, чтобы не дать возможность его принятия. Я осознавал, что такое большое количество поправок займет много времени ", - заявил Парубий.

По его словам, он понимал, если не будет полностью выдержана процедура по законопроекту, то будет представление в Конституционный суд.

"Более того, я понимал, что представление и так будет в Конституционный суд. Я осознавал, для того, чтобы была твердая и бескомпромиссная позиция здесь необходимо соблюдать каждую норму. Каждая правка, которая была подана в закон в предусмотренный срок, была рассмотрена ВР. Для меня лично закон о языке, как и защита национальной идентичности, один из мотивов для чего я вообще в политическом процессе. Для меня это вопрос очень важен. Ни один пункт, ни йоты не было возбуждено. Я знал и понимал, что будут представления в суд, будут попытки закон нивелировать. И сейчас я прилагаю и буду прилагать все усилия, чтобы при любых обстоятельствах не был изменен закон о языке ", - подчеркнул Парубий.

7 июля, Конституционный суд Украины рассматривает представление 51 народного депутата о соответствии Конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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