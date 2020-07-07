"Это попытка реванша России": Княжицкий о рассмотрении конституционности закона о языке

7 июля, 2020, 12:57

7 июля в Конституционном суде началось рассмотрение Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"

Об этом народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий заявил в перерыве судебного заседания Конституционного суда, где рассматривают соответствие закона о языке Конституции Украины, передает Эспрессо.TV

"Я не услышал никаких аргументов, которые бы касались этого закона, потому что права русского языка, русскоязычного населения, других национальных меньшинств регулируются не этим законом, а законом о национальных меньшинствах, который надо принять. И в этом законе (о языке. - Ред .) есть упоминание об этом законе (о нацменьшинства, - Ред.), и требование к Кабинету министров его принять. Ожидаем, что Кабмин разработает такой проект и подаст в Верховную Раду, так что очевидно, я считаю жалобу абсолютно безосновательной ", - пояснил нардеп.

Журналистка отметила, что жалобщики на закон о языке - 51 нардеп от Оппозиционного блока и др. - отметили, что не было учтено поправок, которые были предложены в закон во втором чтении. Николай Княжицкий отметил, что все поправки к законопроекту были заслушаны в течение 22 заседаний Верховной Рады полностью в соответствии с регламентом Верховной Рады и Конституции.

Журналистка отметила, что жалобщики заявили о притеснениях русского языка в законопроекте в пользу европейских языков.

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"Еще раз скажу, что этот закон не ущемляет ни одного языка, в законе действительно упоминаются языки Европейского Союза, потому что в Конституции есть норма, которая говорит, что наша цель - стать членами ЕС и НАТО.А права всех языков национальных меньшинств будут учтены в дополнительном законопроекте ", - ответил народный депутат.

На вопрос журналистки, можно ли назвать слушания в КС попыткой реванша пророссийских сил, Княжицкий отметил:

"Посмотрим, они все время пытаются достичь реванша, но я бы не сказал даже, что это реванш пророссийских сил - это попытка реванша России, хочет доказать, что мы и россияне один народ, украинского языка не существует."

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