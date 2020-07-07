"Должны ставить себе целью кредитование в районе 5-7%", - Петрашко

7 июля, 2020, 16:53

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, кредиты в Украине должны быть под 5%, 7% или 9% в зависимости от рисков

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко сообщил в интервью изданию "Интерфакс-Украина" .

"В Украине должны ставить себе целью кредитование в районе 5-7%. Программа "5-7-9%", которая была точечной, теперь должна заработать на это преимущество. У нас в принципе должен быть кредит под 5%, 7% или 9% в зависимости от рисков. Вся экономика должна работать на эту программу ", - сказал Петрашко.

Так, по его словам, для "хороших проектов, где есть понимание, что есть государственная поддержка", ставка должна быть 5% годовых, для средних - 7%, а для более рисковых - 9%.

"Для этого мы себе обсчитываем, какая должна быть стоимость привлечения средств в банках. Банк должен получить ресурс рефинансирования, чтобы формировалась модель спроса. Ни один инвестиционный проект при таких ставках не работает. Или надо закладывать инфляцию, играть на курсе, но на это серьезные бизнесмены не будут делать ставку ", - подчеркнул Петрашко.

Кроме того, он отметил, что сейчас конечная цена ресурса по пятилетним кредитам рефинансирования для банков все равно выше, чем то, что банки могут разместить. Второй проблемой, по словам Петрашко, является то, что банки отвыкли от кредитования.

"Да, у них есть доступ к этому ресурсу - рефинансирование НБУ под ОВГЗ. Но у банков нет, к сожалению, достаточной инфраструктуры (людей) по кредитованию. Основные департаменты всех банков - по реструктуризации и рефинансированию. Новые кредиты выдаются короткие. Разумеется, есть отдельные исключения, но я говорю об общей картине. Потому, если мы хотим выдавать 400 млрд грн кредитов, мы не можем принимать точечные решения ", - пояснил он.

Петрашко отметил, что сейчас банки закладывают риски на уровне 5-6% минимум, а также стоимость ресурса, то есть все равно ставка была высока.

"То есть банки сейчас только получили иллюзорный инструмент по ставке 10 +%. Когда учетная ставка была 8-10% годовых, они инструмента этого не было вообще. Инвесторы не вкладывают собственные средства. Все проекты инвестируются комбинацией собственных средств и кредита. И сейчас инвестору предлагают в банке 10% годовых, ранее 12-16%, но это уникальные проекты. Широкого доступа бизнеса под такие ставки нет ", - сказал министр.

Напомним, Правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года.

Государственная кредитная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" введена с целью упрощения доступа малого и среднего бизнеса к банковскому кредитованию. В рамках программы действуют три процентные ставки - пять, семь и девять процентов годовых в зависимости от даты основания бизнеса и его размера.

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