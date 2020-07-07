"Документирует каждый случай преследования": в представительстве Зеленского отреагировали на задержание крымских татар
Об этом говорится в сообщении на Facebook .
"Представительство Президента Украины в АР Крым осуждает действия оккупационной администрации по преследованию граждан Украины с общественной позицией, документирует каждый случай и приобщает информацию о политически мотивированных преследованиях в перечень преступлений Российской Федерации, совершаемые на территории временно оккупированного Крымского полуострова", - говорится в сообщении.
В представительстве считают действия российской оккупационной власти продолжением политики Российской Федерации по созданию атмосферы страха на полуострове и преследования каждого гражданина с активной гражданской позицией.
"Среди задержанных общественные журналисты, наблюдатели в судах по политически мотивированным делам, религиозные наблюдатели т.д.", - заявили в ведомстве.
- 7 июля Федеральная служба безопасности Российской Федерации провела обыски и задержала шестерых крымских татар по подозрению участия в организации "Хизб ут-Тахрир".
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