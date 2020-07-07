Путин хочет новой эпохи империй. Это экзистенциальный вызов для Запада - статья Atlantic Council
Авторы статьи - заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году, член Правления Фонда "Открой Украину" Даниил Лубкивский и соучредитель Украинского Кризисного Медиа Центра и основательница One Philosophy Group Наталья Попович.
Риски для Украины сегодня вряд ли могут быть еще выше: "Если Украину заставят вернуться в российскую орбиту, последствия этого будут ощущаться далеко за пределами бывшего СССР".
Именно поэтому, отмечают авторы статьи, критически важно понимать, что сохранение суверенитета Украины необходимо не только для самого государства, но и для всего западного мира
"И словом, и делом Путин показал, что он отвергает современный международный порядок, основанный на правилах, и стремится вернуть вспять историю 1991 года", - говорится в статье.
Внешняя политика Кремля будет оставаться агрессивной: "Западу необходимо посмотреть шире и увидеть общий ревизионистский мотив, который объединяет, казалось бы, не связанные между собой действия России, начиная от военной интервенции в Сирии и убийств в ЕС к кибер-атакам и дезинформационным кампаниям на Западе ".
"Для европейских политиков больше может быть возможным рассматривать такие проекты, как Nord Steam 2, в чисто экономическом смысле, а для западных правительств - трактовать целый ряд враждебных российских действий как единичные инциденты. Зато единственным разумным ответом на все более агрессивную Россию является сдерживание", - говорится в статье.
Полная версия статьи Czar Putin wants a new age of empires по ссылке ниже:
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/czar-putin-wants-a-new-age-of-empires/
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