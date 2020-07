Путин хочет новой эпохи империй. Это экзистенциальный вызов для Запада - статья Atlantic Council

7 июля, 2020, 15:33

"Путинский агрессивный образ новой эпохи империй - это экзистенциальный вызов для Запада. И теперь у него есть еще шестнадцать лет для достижения своей цели. Если Путина не остановить в Украине, цена его сдерживания будет только расти", - говорится в статье "Царь Путин хочет новой эпохи империй" для Atlantic Council

Авторы статьи - заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году, член Правления Фонда "Открой Украину" Даниил Лубкивский и соучредитель Украинского Кризисного Медиа Центра и основательница One Philosophy Group Наталья Попович.

Риски для Украины сегодня вряд ли могут быть еще выше: "Если Украину заставят вернуться в российскую орбиту, последствия этого будут ощущаться далеко за пределами бывшего СССР".

Именно поэтому, отмечают авторы статьи, критически важно понимать, что сохранение суверенитета Украины необходимо не только для самого государства, но и для всего западного мира

"И словом, и делом Путин показал, что он отвергает современный международный порядок, основанный на правилах, и стремится вернуть вспять историю 1991 года", - говорится в статье.

Внешняя политика Кремля будет оставаться агрессивной: "Западу необходимо посмотреть шире и увидеть общий ревизионистский мотив, который объединяет, казалось бы, не связанные между собой действия России, начиная от военной интервенции в Сирии и убийств в ЕС к кибер-атакам и дезинформационным кампаниям на Западе ".

"Для европейских политиков больше может быть возможным рассматривать такие проекты, как Nord Steam 2, в чисто экономическом смысле, а для западных правительств - трактовать целый ряд враждебных российских действий как единичные инциденты. Зато единственным разумным ответом на все более агрессивную Россию является сдерживание", - говорится в статье.

Полная версия статьи Czar Putin wants a new age of empires по ссылке ниже:

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/czar-putin-wants-a-new-age-of-empires/