 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПрезидент Венгрии призвал Зеленского остановить загрязнение карпатских рек

Президент Венгрии призвал Зеленского остановить загрязнение карпатских рек


фото: reuters
Президент Венгрии Янош Адер призвал Украину и Румынию остановить загрязнение рек после того, как две крупнейшие реки Венгрии наполнили пластиковые отходы из-за паводков в Карпатах

Как пишет Reuters, письма, адресованные президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Румынии Клаусу Йоханнису, опубликованные на официальном сайте президента Венгрии.

Он призвал украинскую и румынскую власть помочь с очисткой рек Тиса и Сомеш. С середины июня венгерские власти вывезли 938 кубометров отходов из реки Тиса и 846 кубометров отходов из реки Сомеш.

"Вызывает разочарование тот факт, что загрязнение реки Тиса мусорными отходами не убавилось ... и представляет длительную угрозу для хрупкой экосистемы реки", - сказал Адер в письме Зеленскому.

"Наши машины больше не в состоянии обрабатывать кучи мусора, которые поступают в невероятном количестве", - сказал Адер.

Как отмечает венгерский президент, основная причина загрязнения заключается в том, что население сбрасывает свои отходы в поймы рек. Он напомнил Зеленскому, что уже привлекал внимание к этой проблеме в прошлом году.

Тиса, одна из главных рек в Восточной Европе, протекает через Венгрию и Сербию, где впадает в Дунай.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 июля, 2020 вторник

больше новостей

7 июля, 2020 вторник

6 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать