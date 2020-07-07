Президент Венгрии призвал Зеленского остановить загрязнение карпатских рек
Как пишет Reuters, письма, адресованные президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Румынии Клаусу Йоханнису, опубликованные на официальном сайте президента Венгрии.
Он призвал украинскую и румынскую власть помочь с очисткой рек Тиса и Сомеш. С середины июня венгерские власти вывезли 938 кубометров отходов из реки Тиса и 846 кубометров отходов из реки Сомеш.
"Вызывает разочарование тот факт, что загрязнение реки Тиса мусорными отходами не убавилось ... и представляет длительную угрозу для хрупкой экосистемы реки", - сказал Адер в письме Зеленскому.
"Наши машины больше не в состоянии обрабатывать кучи мусора, которые поступают в невероятном количестве", - сказал Адер.
Как отмечает венгерский президент, основная причина загрязнения заключается в том, что население сбрасывает свои отходы в поймы рек. Он напомнил Зеленскому, что уже привлекал внимание к этой проблеме в прошлом году.
Тиса, одна из главных рек в Восточной Европе, протекает через Венгрию и Сербию, где впадает в Дунай.
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