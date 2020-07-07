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Espreso.tvЭкономикаПравительство предлагает финансировать энергоэффективность предприятий по налогу на CO2: Минэнерго разработало законопроект

Правительство предлагает финансировать энергоэффективность предприятий по налогу на CO2: Минэнерго разработало законопроект


фото: mapio
Проект закона предлагает аккумулировать средства по налогу на выбросы СО2 как источник финансирования энергоэффективных мероприятий на предприятиях

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Согласно сообщению, Минэнерго совместно с Госэнергоэффективности, Украинский-датским энергетическим центром и другими партнерами разработали проект закона Украины, предусматривающий изменения в Бюджетный кодекс Украины для обеспечения гарантированного источника финансирования энергомодернизации предприятий Украины.

Так, проектом закона предусматривается ввести механизм использования средств по налогу на выбросы СО2 в качестве источника софинансирования энергоэффективных мероприятий на предприятиях.

В частности, предлагается создать Государственный фонд энергоэффективной модернизации предприятий. Отмечается, что он сможет аккумулировать поступления по налогу на выбросы СО2, в сумме около 900 млн грн и которые пока не имеют целевого назначения, тогда идут в общий фонд госбюджета. Кроме этого, планируется, что Фонд сможет предоставлять предприятиям компенсацию части кредитов на закупку энергоэффективного оборудования.

"Именно такой механизм целевого использования средств во многих странах мира (Финляндия, Дания, Великобритания, Швеция) стал стимулом для промышленных предприятий как к рациональному использованию энергии, так и в оптимизации технологических процессов на производстве", - подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе также добавили, что энергомодернизации предприятий, в свою очередь, позволит сокращать энергопотребление и выбросы СО2, наращивать объемы производства, выпускать качественную продукцию и создавать новые рабочие места.

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