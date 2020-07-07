Победитель Лиги чемпионов завершил карьеру в 41 год
Об этом сообщает нынешний клуб форварда "Вердер" в twitter.
6 июля "Вердер" гарантировал себе место в Бундеслиге, одолев "Хайденхайм" в двухматчевом противостоянии (0: 0 - дома, 2: 2 - на выезде). Ранее Писарро заявил, что сезон-2019/2020 станет последним в его профессиональной карьере, поэтому эти матчи оказались для него прощальными.
41-летний Клаудио Писарро выступал за немецкие "Вердер", "Баварию", "Кельн", английский "Челси". В составе "Баварии" перуанец стал чемпионом Германии (2003, 2005, 2006, 2013, 2014, 2015), обладателем Кубка Германии (2003, 2005, 2006, 2013, 2014) и победителем Лиги чемпионов-2012/2013.
За национальную команду Перу Писарро сыграл 85 матчей и забил 20 голов.
#Werder @pizarrinha pic.twitter.com/OQuUICKIcK- SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) July 6, 2020
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