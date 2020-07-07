Победитель Лиги чемпионов завершил карьеру в 41 год

7 июля, 2020, 11:51

Победитель Лиги чемпионов в составе немецкой "Баварии" перуанец Клаудио Писарро завершил карьеру

Об этом сообщает нынешний клуб форварда "Вердер" в twitter.

6 июля "Вердер" гарантировал себе место в Бундеслиге, одолев "Хайденхайм" в двухматчевом противостоянии (0: 0 - дома, 2: 2 - на выезде). Ранее Писарро заявил, что сезон-2019/2020 станет последним в его профессиональной карьере, поэтому эти матчи оказались для него прощальными.

41-летний Клаудио Писарро выступал за немецкие "Вердер", "Баварию", "Кельн", английский "Челси". В составе "Баварии" перуанец стал чемпионом Германии (2003, 2005, 2006, 2013, 2014, 2015), обладателем Кубка Германии (2003, 2005, 2006, 2013, 2014) и победителем Лиги чемпионов-2012/2013.

За национальную команду Перу Писарро сыграл 85 матчей и забил 20 голов.

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