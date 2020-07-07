Ослабление жары и грозовые дожди: синоптик Наталья Диденко о погоде на 8 июля
О синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .
"8 июля атмосферный фронт переместится в восточном направлении и повлечет за собой осадки. Подтолкнет наш фронт западный антициклон Xabi. Поэтому завтра грозовые дожди, местами шквалы и град более вероятны на Левобережье Украины. И также периодические дожди пройдут в западных областях Украины", - отметила синоптик.
На Киевщине, Житомирской, Винницкой, Одесской, Николаевщине, Херсонщине и в Крыму ожидается сухая погода.
"Однако все же главная новость завтрашнего дня - снижение температуры воздуха, ослабление жары", - отметила пене Диденко.
Днем в среду ожидается + 20 ... + 26 ° C, на Западе + 18 ... + 24 ° C, на юге, на востоке, на Днепропетровщине + 26 ... + 30 ° C.
В Луганской и Донецкой областях будет жарче, до + 33 ° C.
По словам синоптика, дальнейшее ослабление жары на юге и востоке Украины будет 9-10 июля.
Ветер в Украине в среду северо-западный, умеренный, при грозах порывистый.
"В Киеве 8 июля существенные осадки - вряд разве ночью и утром еще фронт задержится", - сообщила Наталья Диденко.
В столице завтра температура воздуха прогреется до + 22 ... + 23 ° C.
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