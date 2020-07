Ослабление жары и грозовые дожди: синоптик Наталья Диденко о погоде на 8 июля

7 июля, 2020, 13:32

Завтра, 8 июля, на Левобережье Украины вероятные грозовые дожди, местами шквалы и град. На западе Украины также ожидаются периодические дожди

О синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

"8 июля атмосферный фронт переместится в восточном направлении и повлечет за собой осадки. Подтолкнет наш фронт западный антициклон Xabi. Поэтому завтра грозовые дожди, местами шквалы и град более вероятны на Левобережье Украины. И также периодические дожди пройдут в западных областях Украины", - отметила синоптик.

На Киевщине, Житомирской, Винницкой, Одесской, Николаевщине, Херсонщине и в Крыму ожидается сухая погода.

"Однако все же главная новость завтрашнего дня - снижение температуры воздуха, ослабление жары", - отметила пене Диденко.

Днем в среду ожидается + 20 ... + 26 ° C, на Западе + 18 ... + 24 ° C, на юге, на востоке, на Днепропетровщине + 26 ... + 30 ° C.

В Луганской и Донецкой областях будет жарче, до + 33 ° C.

По словам синоптика, дальнейшее ослабление жары на юге и востоке Украины будет 9-10 июля.

Ветер в Украине в среду северо-западный, умеренный, при грозах порывистый.

"В Киеве 8 июля существенные осадки - вряд разве ночью и утром еще фронт задержится", - сообщила Наталья Диденко.

В столице завтра температура воздуха прогреется до + 22 ... + 23 ° C.

