Оккупанты открыли блокпост в районе Новотроицкого, - пограничники

7 июля, 2020, 11:26

7 июля террористы возобновили пропуск граждан через КПП "Оленевка". На контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Новотроицкое" прибыл первый автомобиль с временно оккупированной территории Донецкой области

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в Донецком пограничном отряде.

По словам пограничников, украинская сторона временно оккупированную территорию оформила пропуск шести транспортных средств с 131 человеком.

"Первый транспорт приехал с временно оккупированной территории - два человека. Один транспортное средство было возвращено незаконными вооруженными формированиями. Мы разъясняем гражданам, что есть риск, что их могут не пропустить. При возвращении им придется проходить двухнедельную самоизоляцию через приложение" Действуй дома " , - сообщила прессекретар Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.

КПВВ "Новотроицкое" возобновил работу с 22 июня. При этом пропуск граждан с оккупированной территории осуществлялся до 28 июня, после чего оккупанты отказывались, как впускать, так и выпускать граждан.