Обогнал моего младшего брата: Виталий Кличко поделился фотографией сына
7 июля, 2020, 21:25
Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фото своего сына Максима рядом с братом Владимиром
Фото Кличко опубликовал в facebook.
"Мой младший сын уже обогнал моего младшего брата! Пока - ростом", - написал Виталий Кличко.
15-летний Максим Кличко ростом уже 205 см. Его отец - Виталий Кличко рост 201 см, а Владимир - 198 см.
Мой младший сын уже обогнал моего младшего брата! Пока - ростом :)))Опубликовано Виталием Кличко вторником, 7 июля 2020
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