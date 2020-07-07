Обогнал моего младшего брата: Виталий Кличко поделился фотографией сына

7 июля, 2020, 21:25

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фото своего сына Максима рядом с братом Владимиром

Фото Кличко опубликовал в facebook.

"Мой младший сын уже обогнал моего младшего брата! Пока - ростом", - написал Виталий Кличко.

15-летний Максим Кличко ростом уже 205 см. Его отец - Виталий Кличко рост 201 см, а Владимир - 198 см.

Мой младший сын уже обогнал моего младшего брата! Пока - ростом :))) Опубликовано Виталием Кличко вторником, 7 июля 2020