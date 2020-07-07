НБУ утвердил нового председателя правления УкрСиббанка

7 июля, 2020, 14:31

НБУ утвердил Лорана Дюпуша в должности председателя правления УкрСиббанка

Об этом сообщила пресс-служба Укрсиббанка.

"НБУ утвердил Лорана Дюпуш в должности Председателя Правления UKRSIBBANK BNP Paribas Group, согласно ранее принятому решению Наблюдательного Совета банка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Дюпуш присоединился к группе NP Paribas в 1993 году и имеет руководящий опыт работы в различных странах и различных сферах банковской деятельности.

В течение 2006-2007 годов он был членом Наблюдательного Совета Укрсиббанка и работал над интеграцией банка в международную группу BNP Paribas.

Отмечается, что до назначения в Украине Дюпуш был руководителем региона Марокко группы BNP Paribas и возглавлял банк BMCI.