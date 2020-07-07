Наводнения в Западной Украине: Великобритания предоставит 100 тыс. фунтов стерлингов для помощи пострадавшим
Об этом сообщила пресс-служба британского посольства в Украине.
"Великобритания предоставит 100 000 фунтов стерлингов для помощи пострадавшим от разрушительных паводков на западе Украины", - говорится в сообщении.
В пресс-служба отметили, что помощь оказывается в ответ на призыв украинской власти к международному сотрудничеству.
Кроме обеспечения неотложных нужд, связанных с наводнением, Великобритания также окажет поддержку в борьбе с повышенным риском распространения коронавируса (COVID-19) среди местных жителей.
"Наша помощь будет включать предоставление гигиенических наборов и предметов первой необходимости, обеспечение питьевой водой и удовлетворения санитарных нужд", - пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что эта поддержка также рассчитана на среднесрочную перспективу с целью восстановления региона в соответствии с приоритетными потребностями.
- Напомним, 22 июня в Ивано-Франковской области из-за резкого ухудшения погодных условий и сильные дожди начались паводки, все средства МВД направлены для борьбы со стихией в регионе.
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