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Espreso.tvОбществоНАПК вручило Зеленскому два протокола об административном нарушении

НАПК вручило Зеленскому два протокола об административном нарушении

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) вручило два протокола об административном нарушении президенту Владимиру Зеленскому в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии

Об этом сообщает пресс-центр НАПК.

Президент лично сообщил НАПК о факте нарушения. После вступления в должность Зеленский совершил покупку и продажу облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) . Общая стоимость приобретенных и проданных долговых ценных бумаг превышала 50 прожиточных минимумов.

Таким образом, Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Такого сообщения не поступило.

7 июля глава НАПК Александр Новиков составил и вручил президенту два протокола в связи с административными нарушениями (статья 172-6 КоАП).

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