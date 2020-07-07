НАПК вручило Зеленскому два протокола об административном нарушении
Об этом сообщает пресс-центр НАПК.
Президент лично сообщил НАПК о факте нарушения. После вступления в должность Зеленский совершил покупку и продажу облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) . Общая стоимость приобретенных и проданных долговых ценных бумаг превышала 50 прожиточных минимумов.
Таким образом, Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Такого сообщения не поступило.
7 июля глава НАПК Александр Новиков составил и вручил президенту два протокола в связи с административными нарушениями (статья 172-6 КоАП).
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