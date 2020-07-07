НАПК в этом году проверит 12 органов власти
Об этом сообщается на странице агентства в Facebook.
"НАПК утвердило перечень органов, в которых будет проводить проверку до конца года. Соответствующий план согласовал глава Александр Новиков. Этот документ определяет органы государственной власти и местного самоуправления, в которых агентство проведет проверку организации работы по предупреждению и выявлению коррупции", - говорится в сообщении.
В частности, в этом году НАПК проверит: Государственную экологическую инспекцию Украины, Национальную службу здоровья Украины, Херсонский областной совет, Государственную службу морского и речного транспорта, Государственное агентство автомобильных дорог, Черкасскую областную государственную администрацию, Секретариат Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, государственной службе по вопросам геодезии, картографии и кадастра, Национальное агентство по вопросам государственной службы и Счетную палату.
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