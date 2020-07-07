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Espreso.tvОбществоНа Яворовщине спасатели вытащили из колодца 65-летнюю женщину

На Яворовщине спасатели вытащили из колодца 65-летнюю женщину

В селе Борки Яворивского района Львовской области женщина упала в 4-метровый колодец, когда набирала воду

Об этом журналистке Еспресо.TV сообщили в ГУ ГСЧС во Львовской области.

Происшествие случилось вечером 6 июля в селе Борки Яворивского района, на территории частного хозяйства.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Львовщины, женщина набирала воду из колодца, когда ей вдруг закружилась голова и она потеряла равновесие. Ее крики услышали соседи, которые и вызвали спасателей. Они же с помощью веревки опустили в колодец лестницу, на которой женщина продержалась, пока ждала помощи.

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В Службу спасения "101" сообщение о происшествии поступило в 20:45. На место немедленно выехали спасатели 32-й государственной пожарно-спасательной части Львова, а также оперативно-координационный центр ГУ ДСНС Украины во Львовской области. С помощью штурмовой лестницы и спасательной веревки женщину вытащили на поверхность и передали работникам скорой медицинской помощи.

У пострадавшей констатировали переохлаждение, общее состояние - стабильное. Женщину госпитализировали в Новояворовске центральную районную больницу

Фото: facebook.com/MNSLVIV

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