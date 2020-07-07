На Ровенщине частично ослабили карантин, разрешена работа детсадов и спортзалов
Об этом сообщает пресс-служба Ровенской областной государственной администрации.
"Наши эпидемиологи констатируют снижение заболеваемости. Поэтому сегодня мы говорим об открытии творческих студий и кружков для детей в области. Для подготовки к соревнованиям - такие же условия. Относительно работы детских садов, мы рекомендуем их открывать только там, где это позволяет эпидемическая ситуация" , - заявил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.
Так в области позволили работу учреждений физкультуры, спортивных залов, фитнес-центров для проведения тренировок. Также могут работать творческие студии и открытые площадки музеев.
Сейчас детские сады позволяют открыть в 5 районах - Демидовском, Радивиливскому, Корецком, Дубровицком и Дубенском, кроме города Дубно.
Работу садов позволят при соблюдении рекомендаций главного санитарного врача:
- обязательный температурный скрининг;
- родители не должны заходить в садик, воспитатели встречают детей на улице;
- организация всех противоэпидемических мероприятий и тому подобное.
- По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 7 июля к ослаблению карантинных мероприятий не готовы девять областей.
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