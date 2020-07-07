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Espreso.tvОбществоНа Ровенщине частично ослабили карантин, разрешена работа детсадов и спортзалов

На Ровенщине частично ослабили карантин, разрешена работа детсадов и спортзалов


фото: ukrinform
В Ровенской области ослабляют карантинные мероприятия - разрешена работа спортзалов, фитнес-центров, музеев под открытым небом, а также частично детсадов

Об этом сообщает пресс-служба Ровенской областной государственной администрации.

"Наши эпидемиологи констатируют снижение заболеваемости. Поэтому сегодня мы говорим об открытии творческих студий и кружков для детей в области. Для подготовки к соревнованиям - такие же условия. Относительно работы детских садов, мы рекомендуем их открывать только там, где это позволяет эпидемическая ситуация" , - заявил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

Так в области позволили работу учреждений физкультуры, спортивных залов, фитнес-центров для проведения тренировок. Также могут работать творческие студии и открытые площадки музеев.

Сейчас детские сады позволяют открыть в 5 районах - Демидовском, Радивиливскому, Корецком, Дубровицком и Дубенском, кроме города Дубно.

Работу садов позволят при соблюдении рекомендаций главного санитарного врача:

- обязательный температурный скрининг;

- родители не должны заходить в садик, воспитатели встречают детей на улице;

- организация всех противоэпидемических мероприятий и тому подобное.

  • По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 7 июля к ослаблению карантинных мероприятий не готовы девять областей.

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