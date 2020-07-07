На Луганщине боевик хотел взорвать химический завод

Об этом сообщили в Офисе генеральной прокуратуры.

"Целью диверсии было причинение экологической катастрофы и массовое уничтожение жителей Луганской области. На момент покушения на совершение диверсии в емкостях хранилось 3500 т аммиака", - говорится в сообщении.

Боевика задержали в ходе спецоперации СБУ и прокуратуры. Он участник незаконных военизированных формирований так называемой "ЛНР". В 2018 был завербован российской ФСБ, которая, по информации прокуратуры, и поставила перед ним задачу осуществить диверсию.

Для этого преступник приехал в Северодонецк, в тайнике забрал заранее приготовленные две единицы РПГ-22. С их помощью он планировал взорвать два резервуара с аммиаком на территории завода "Северодонецкое объединение Азот", которое отнесено к объектам 1 степени химической опасности.

Правоохранители сейчас проводят следственные действия и принимают меры для установления всех обстоятельств совершения преступления.

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