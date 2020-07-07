На границе с Беларусью возобновили работу еще два пункта пропуска

7 июля, 2020, 10:16

С 00:00 7 июля на границе с Беларусью возобновлена работа пунктов пропуска "Дольск" и "Вильча"

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"В частности с 00.00 часов 7 июля 2020 на границе с Беларусью возобновлена работа пунктов пропуска" Дольск ", что в Любешовском районе Волынской области и" Вильча ", что в Полесском районе Киевской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в обоих пунктах пропуска возможно пересечение границы пешком, пассажирским и грузовым транспортом.

В то же время, напомнили в ведомстве, "Вильча" является межгосударственным пунктом пропуска, где могут пройти оформление только граждане Украины и Беларуси. "Дольск" является межгосударственным пунктом пропуска, где могут пересекать границу между Украиной и Беларусью все, кто имеет на это право.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время восстановлено возможность пешего пересечения границы в девяти пунктах пропуска на украинском-российской и украинской-белорусской участках.

В частности, согласно решению правительства Украины №819-р от 17 июня 2020 года, с 00:00 часов 7 июля восстановлено возможность пешего пересечения границы с Россией в пунктах пропуска "Меловое" (Луганская область, Меловской район), "Гоптовка" (Харьковская область, Дергачевский район), "Бачевск" (Сумская область, Глуховский район), "Юнаковка" (Сумская область, Сумской район).

Также было восстановлено возможность пешего пересечения границы с Россией и Беларусью в пункте пропуска "Сеньковка" (Черниговская область, Городнянский район), и границы с Беларусью в таких пунктах пропуска: "Новые Яриловичи" (Черниговская область, Репкинский район), "Выступовичи" ( Житомирская область, Овручский район), "Доманово" (Волынская область, Ратновский район), "Славутич" (Черниговская область, Черниговский район).