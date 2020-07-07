На Донбассе от начала суток ранены четверо украинских военных - штаб ООС

7 июля, 2020, 18:15

С начала суток 7 июля вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов четверо украинских военных получили ранения

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС на странице в Facebook.

"7 июля вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг на рассвете применил запрещенные Минскими договоренностями образцы вооружения на подступах к Новотошковскому. Обстреляв позиции из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", захватчики из гранатометов различных систем и стрелкового оружия провоцировали украинских защитников у Старогнатовки и Водяного. Неподалеку Богдановки оккупанты вели огонь из противотанкового ракетного комплекса, а вблизи Авдеевки дважды задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

За текущие сутки в результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебное учреждение, им оказана неотложная помощь врачей. Состояние здоровья каждого украинского защитника удовлетворительное.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.

Отмечается, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb