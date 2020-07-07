Минсоцполитики насчитало почти 1,5 млн переселенцев из ОРДЛО и Крыма
7 июля, 2020, 08:46
По состоянию на 6 июля насчитано около 1,5 млн внутренних переселенцев
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.
"По состоянию на 6 июля 2020 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц, взятый на учет 1448761 переселенец", - говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что речь идет о переселенцах с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.
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