Минсоцполитики насчитало почти 1,5 млн переселенцев из ОРДЛО и Крыма

7 июля, 2020, 08:46

По состоянию на 6 июля насчитано около 1,5 млн внутренних переселенцев

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

"По состоянию на 6 июля 2020 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц, взятый на учет 1448761 переселенец", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что речь идет о переселенцах с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.