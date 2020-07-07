МИД просит запретить продажу билетов украинцам, которые не имеют права въезда в страну назначения

7 июля, 2020, 12:09

МИД обратился письмом к Мининфраструктуры и Государственной авиационной службе с просьбой провести разъяснительную работу с авиакомпаниями о запрете продажи авиабилетов в страны, которые не позволяют въезд украинским туристам, или если те не имеют необходимых разрешительных документов

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Согласно сообщению, МИД обратилось письмом в Министерство инфраструктуры и Государственную авиационную службы с рекомендациям провести разъяснительную работу с авиакомпаниями, которые осуществляют международные перевозки из Украины.

"Наша цель - невозможность продажи билетов гражданам Украины в страны, не позволяют въезд украинским туристам, и / или не имеющих подтверждающих документов, необходимых для беспрепятственного въезда в страну назначения (вида на жительство, документов учебных заведений, подтверждение компетентных органов страны въезда т.д.) ", - подчеркнули в пресс-служба.

В министерстве подчеркнули, что изменения в порядке въезда в иностранные государства зависят не в последнюю очередь от развития эпидемической ситуации в Украине.

"Ответственность за соблюдение правил въезда в другие страны несут непосредственно сами путешественники", - отметили в пресс-служба.

Так, МИД призывает украинцев в первую очередь убедиться, они на самом деле имеют право совершить путешествие.

В частности, в ведомстве путешествующим рекомендуют связаться с авиакомпанией, турфирмой или туроператором для уточнения актуального состояния карантина в стране назначения и проверки статуса бронирования.

Параллельно, советуют в МИД, необходимо связаться с дипломатическим учреждением Украины в стране, куда запланирована поездка и с представительством этого государства в Украине. Официальные органы смогут предоставить полную и актуальную информацию о действующих карантинных ограничений.

Украинцы, которые собираются в путешествие, в МИД также призвали максимально позаботиться о своей безопасности: проверить условия страхового полиса в случае чрезвычайных ситуаций, в том числе, инфицирование COVID-19; позаботиться о наличии дополнительных средств; взять достаточное количество медицинских средств и препаратов «с запасом» на случай вынужденной задержки за рубежом проверить состояние собственного здоровья перед поездкой.