МОН просит перенести призыв для выпускников школ и колледжей

7 июля, 2020, 13:10

Министерство образования на науки просит Министерство обороны отсрочить весенний призыв для выпускников учреждений общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального пред высшего и высшего образования 2020 года

Соответствующее письмо МОН за подписью и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета в Минобороны обнародован на сайте Министерства образования и науки.

"Учитывая особенности проведения вступительной и призывной кампании 2020 года, обусловленные введением карантина, что привело к переносу сроков проведения вступительной кампании на август месяц, Министерство образования и науки обращается с ходатайством о предоставлении отсрочки от весеннего призыва выпускникам учреждений общего среднего, профессионального (профессионально технической), профессиональной перед высшими и высшего образования 2020 года, а также о принятии решения о призыве указанных лиц уже во время осеннего призыва, в случае если они не продолжат свое обучение ", - говорится в документе.

В письме отмечается, что ситуация, которая сложилась в 2020 году, с параллельным проведением вступительной и призывной кампании вызывает большой общественный резонанс, а также создает коррупционные риски, поскольку привела к возможности принятия различных решений на местах по одинаковой категории лиц.