Мейвезер дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес
Об этом сообщает vRINGe .
По словам Джеффа Мейвезера - известного тренера и дяди легендарного американского боксера Флойда Мейвезера - Лопес способен победить Ломаченко в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).
"Это сложный бой для прогноза. Я думаю, в Теофимо очень большой шанс на победу в этом бою. Я не скажу, что он гарантированно победит, но я склоняюсь к его победы", - сказал Мейвезер.
Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе. Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).
- 1 июля стало известно, что Василий Ломаченко встретится с Теофимо Лопесом в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе 19 сентября.
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