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Espreso.tvСпортМейвезер дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес

Мейвезер дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес


фото: BoxingScene
Американский тренер Джефф Мейвезер заявил, что Теофимо Лопес имеет большие шансы на победу над Василием Ломаченко

Об этом сообщает vRINGe .

По словам Джеффа Мейвезера - известного тренера и дяди легендарного американского боксера Флойда Мейвезера - Лопес способен победить Ломаченко в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).

"Это сложный бой для прогноза. Я думаю, в Теофимо очень большой шанс на победу в этом бою. Я не скажу, что он гарантированно победит, но я склоняюсь к его победы", - сказал Мейвезер.

Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе. Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

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