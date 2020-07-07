Ляшко: без карантина в Украине могло быть 120 тыс. смертей от коронавируса
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает 112.ua .
"Вторая волна - мы не должны о ней не думать, мы должны к ней готовиться, что мы и делаем. Я более чем уверен, что когда будет рост заболеваемости гриппом и гриппоподобными заболеваниями, а это конец октября-начало ноября, это стабильный так называемый эпидемический сезон гриппа и гриппоподобных заболеваний, у нас будет подъем заболеваемости в том числе и коронавирусной болезнью ", - заявил Ляшко.
Он добавил, что если бы в Украине не вводили карантин, то в стране могло быть 120 тыс. летальных исходов.
"Сейчас прогнозы, сделанные в июне, показывают, что при пессимистических сценариях мы можем достичь 7 тыс. (умерших от коронавируса)", - добавил Ляшко.
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