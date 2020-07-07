Курс валют: доллар продолжает дешеветь
7 июля, 2020, 09:13
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 7 июля 2020 на отметке 27,12 грн / $
Об этом говорится на сайте НБУ .
По состоянию на 6 июля курс составлял 27,17 грн / $.
Официальный курс гривни к евро на 7 июля установлен на уровне 30,72 грн / евро. По состоянию на 6 июля курс составлял 30,50 грн / евро.
На наличном рынка 7 июля станет на 9:50, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,90, продают - по 27 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 26,85 до 28 грн / $, продажи - в пределах 26,90-29 грн / $.
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