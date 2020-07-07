Когда работают санкции, Россия начинает лучше слышать позицию мировой коалиции в поддержку Украины, - Порошенко

7 июля, 2020, 13:28

С Россией как государством-агрессором надо говорить только на языке санкций. Кремль до сих пор ни разу не не выполнил обязательств по прекращению огня на Донбассе

Об этом напомнил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

Он отметил, что "саммиты ради саммитов" не имеют смысла, если Путин игнорирует договоренности.

"Если результативность действий власти будет оцениваться, прошел саммит или нет, это ошибка. Результативность действий будет оцениваться, если на саммите будут приняты решения, которые будут способствовать тому, чтобы украинцев прекратили убивать, потому что первая позиция Минских соглашений - это полномасштабное, безоговорочное, немедленное прекращении огня. Российская сторона ни разу этого не сдержала ", - констатировал Порошенко.

Он отметил, что компонент безопасности является первым приоритетом для Украины. "Сначала - безопасность, сначала - прекращение огня, вывод иностранных войск, сначала разоружения иностранных военных формирований, сначала (с другой Минска) - передача под контроль ОБСЕ в полном объеме неконтролируемой участка российско-украинской границы", - отметил Порошенко.

"Я хочу напомнить, что международный механизм применения санкций в РФ введен за что? За несоблюдение Минска. За невыполнение взятых на себя обязательств, под которыми стоит подпись Путина", - отметил пятый президент.

Он также напомнил, что есть несколько пакетов санкций, которые применяются в Россию. "Есть пакеты санкций за Минск, есть пакеты санкций за Крым, есть пакеты санкций за Азово-Черноморский бассейн и агрессию против нашего государства, там и MH - 17. И вот сегодня действительно появляется уникальный шанс при этой цене на нефть - не 140, не 100, не 60, а 40, при резких сокращениях добычи углеводородов, при цене на газ не 400, не 300, а 80, когда России просто не хватает денег - Россия начинает лучше слышать позицию мира. И мы точно этим должны воспользоваться ", - убежден Петр Порошенко .

Он отметил, что нужно вернуться к идее миротворческой миссии под эгидой ООН. "Миротворцы по решению Совета Безопасности ООН, которые проконтролируют выполнение Россией безопасности пакета, которые станут на границе. И эти миротворцы будут не из лояльных к России стран, а из блестяще демонстрировали свои миротворческие способности много лет", - отметил Порошенко.

Он также призвал вернуться к выполнению дорожной карты, которая была согласована с Германией и Францией.

"Это - что и когда должно быть, последовательность действий. И тогда россияне не будут ставить вопрос выборов на Донбассе в имплементации безопасности компонента, тогда россияне не будут возвращать позиции такого представительства ОРДЛО. Мы безусловно должны исключить из переговорного процесса тех, кто получил российские паспорта , а их уже более 200 тыс на оккупированной территории, они в этом случае представляют Российскую Федерацию, а не украинский Донбасс ", - резюмирует пятый президент.