Футболисты "Тоттенхэма" подрались во время матча АПЛ
7 июля, 2020, 10:10
Футболисты "Тоттенхэма" Уго Льорис и Сон Хин Мин устроили схватку во время матча чемпионата Англии против "Эвертона"
Об этом сообщает Football Daily в twitter.
Инцидент произошел после свистка о перерыве в матче 33-го тура премьер-лиги с "Эвертоном".
В Льорис и Сона произошел конфликт, после которого одноклубникам пришлось их разнимать на поле, чтобы избежать драки. Затем все футболисты отправились в раздевалку.
Перед выходом на второй тайм француз и кореец обнялись в знак примирения.
"Тоттенхэм" победил "Эвертон" со счетом 1: 0.
Hugo Lloris & Son clashing with each other at half-time pic.twitter.com/jjVeKy36AR- Football Daily (@footballdaily) July 6, 2020
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