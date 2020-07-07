Футболисты "Тоттенхэма" подрались во время матча АПЛ

7 июля, 2020, 10:10

Футболисты "Тоттенхэма" Уго Льорис и Сон Хин Мин устроили схватку во время матча чемпионата Англии против "Эвертона"

Об этом сообщает Football Daily в twitter.

Инцидент произошел после свистка о перерыве в матче 33-го тура премьер-лиги с "Эвертоном".

В Льорис и Сона произошел конфликт, после которого одноклубникам пришлось их разнимать на поле, чтобы избежать драки. Затем все футболисты отправились в раздевалку.

Перед выходом на второй тайм француз и кореец обнялись в знак примирения.

"Тоттенхэм" победил "Эвертон" со счетом 1: 0.

Hugo Lloris & Son clashing with each other at half-time pic.twitter.com/jjVeKy36AR - Football Daily (@footballdaily) July 6, 2020

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .