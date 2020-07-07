 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортФутболисты "Тоттенхэма" подрались во время матча АПЛ

Футболисты "Тоттенхэма" подрались во время матча АПЛ


фото: Reuters
Футболисты "Тоттенхэма" Уго Льорис и Сон Хин Мин устроили схватку во время матча чемпионата Англии против "Эвертона"

Об этом сообщает Football Daily в twitter.

Инцидент произошел после свистка о перерыве в матче 33-го тура премьер-лиги с "Эвертоном".

В Льорис и Сона произошел конфликт, после которого одноклубникам пришлось их разнимать на поле, чтобы избежать драки. Затем все футболисты отправились в раздевалку.

Перед выходом на второй тайм француз и кореец обнялись в знак примирения.

"Тоттенхэм" победил "Эвертон" со счетом 1: 0.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 июля, 2020 вторник

больше новостей

7 июля, 2020 вторник

6 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать