Форвард сборной Украины забил эффектный гол "Бешикташу" в Турции
7 июля, 2020, 08:50
Футболист сборной Украины Артем Кравец забил за "Кайсериспор" гол в ворота "Бешикташа" в чемпионате Турции
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В 30-м туре Кравец отправил мяч в ворота стамбульцев на 86-й минуте, ловко реализовав выход один на один. Украинец сделал счет 3: 1 в пользу своей команды и установил окончательный результат матча.
В нынешнем сезоне Артем Кравец сыграл за "Бешикташ" 17 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.
"Кайсериспор" идет в чемпионате Турции на 14-м месте и находится на расстоянии в 2 очка от зоны вылета.
За сборную Украины Кравец сыграл 23 матча и забил 8 голов.
- Напомним, 17 июня агент бывшего защитника "Динамо" Домагоя Виды опроверг слухи о переходе хорвата с турецкого "Бешикташа" в российский клуб.
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