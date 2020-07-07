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Espreso.tvСпортФорвард сборной Украины забил эффектный гол "Бешикташу" в Турции

Форвард сборной Украины забил эффектный гол "Бешикташу" в Турции


фото: twitter.com/KayserisporFK
Футболист сборной Украины Артем Кравец забил за "Кайсериспор" гол в ворота "Бешикташа" в чемпионате Турции

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В 30-м туре Кравец отправил мяч в ворота стамбульцев на 86-й минуте, ловко реализовав выход один на один. Украинец сделал счет 3: 1 в пользу своей команды и установил окончательный результат матча.

В нынешнем сезоне Артем Кравец сыграл за "Бешикташ" 17 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

"Кайсериспор" идет в чемпионате Турции на 14-м месте и находится на расстоянии в 2 очка от зоны вылета.

За сборную Украины Кравец сыграл 23 матча и забил 8 голов.

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