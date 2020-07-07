Фестиваль классической музыки LvиvMozArt перенесли на следующий год

7 июля, 2020, 17:12

Четвертый международный фестиваль классической музыки LvиvMozArt, который на сегодня является одним из крупнейших в Украине по количеству приглашенных звезд и событий и который ожидали во Львове в первой половине августа, не состоится уже по традиционных для всех публичных событий причинах - распространения коронавируса и неопределенной ситуации на границе

Ведь в этом году фестивальная программа предусматривала 30 интересных событий с участием семи приглашенных оркестров и большого количества участников из разных стран мира, сообщает корреспондент Еспресо.TV из Львова.

На странице фестиваля в фейсбуке его артдиректор и соучредитель Оксана Лынив в своем видеообращении

успокоила слушателей, переориентировав их внимание на то, чего стоит ожидать от фестиваля в следующем году.

К слову, он состоится в сентябре и будет с тремя важными датами - 230-летием со дня рождения патрона фестиваля, младшего сына известного композитора Вольфганга Амадея Моцарта - Франца Ксавера (который в течение 30 лет жил на Галичине, в частности во Львове, организовал здесь музыкальное общество св. Цецилии, писал свою музыку и учил музыке детей состоятельных семей) 270-летию украинского композитора Дмитрия Бортнянского и столетию писателя Станислава Лема.

Когда украинская диригент Оксана Лынив (первая в истории женщина, которой три года назад доверили должность главного дирижера оперы города Грац - "второй оперы" в Австрии после Вены) задумывала фестиваль LvиvMozArt, то имела целью прежде всего развеять стереотип, что классическая музыка скучная. Сегодня можно с полным правом сказать, что уроженице Бродов на Львовщине, которую сегодня называют одной из лучших диригенток мира, это удалось.