Эстония передала в ВСУ 2,4 тыс. пистолетов Макарова
Об этом сообщили в эстонском военном ведомстве.
"Сегодня Министерство обороны направило партию с 2400 пистолетов Макарова из Эстонии в Украину, чтобы поддержать усиление независимых оборонных возможностей Украины", - говорится в сообщении.
Министр обороны Эстонии Юри Луйк заметил, что суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть восстановлены.
"Постоянная агрессия России в Крыму и на востоке Украины неприемлема и имеет более широкое влияние на безопасность всей Европы. С помощью отгрузки мы поддерживаем нашего союзника, который воюет шестой год", - сказал Луйк.
По словам начальника вооруженных сил обороны страны Ристо Партеля, эстонская армия уже не использует пистолеты "Макарова" из-за перехода на стандартный калибр стрелкового оружия стран НАТО.
Все транспортные расходы в размере € 7 тыс. взяла на себя Эстония.
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