Экс-тренер "Шахтера" возглавил футбольный клуб из Житомира

7 июля, 2020, 17:15

Бывший тренер донецкого "Шахтера" Сергей Шищенко стал новым тренером житомирского "Полесья"

Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua .

Новый сезон в первой лиге Украины команда начнет с новым главным тренером. Футболистам уже представили тренера. Также было объявлено, что у команды будет новый спонсор, а игрокам поднимут зарплаты. Имя спонсора неизвестно.

Сергей Шищенко ранее работал тренером в донецком "Металлурге", камянской "Стали", "Мариуполе" и "Шахтере" (U-19). Также специалист был главным тренером в черновицкой "Буковине" и "Николаеве", с которым он работал в сезоне 2018/2019 и в первой части сезона-2019/20.

6 июля стало известно, что "Шахтер" определился с новым помощником главного тренера Луиша Каштру .