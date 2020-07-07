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Espreso.tvСпортЭкс-тренер "Шахтера" возглавил футбольный клуб из Житомира

Экс-тренер "Шахтера" возглавил футбольный клуб из Житомира


фото: shakhtar.com
Бывший тренер донецкого "Шахтера" Сергей Шищенко стал новым тренером житомирского "Полесья"

Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua .

Новый сезон в первой лиге Украины команда начнет с новым главным тренером. Футболистам уже представили тренера. Также было объявлено, что у команды будет новый спонсор, а игрокам поднимут зарплаты. Имя спонсора неизвестно.

Сергей Шищенко ранее работал тренером в донецком "Металлурге", камянской "Стали", "Мариуполе" и "Шахтере" (U-19). Также специалист был главным тренером в черновицкой "Буковине" и "Николаеве", с которым он работал в сезоне 2018/2019 и в первой части сезона-2019/20.

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