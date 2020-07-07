Дубай начал принимать туристов в условиях пандемии коронавируса

7 июля, 2020, 16:42

С 7 июля Дубай начал принимать иностранных туристов в условиях пандемии коронавируса

Как сообщает Associated Press , туристы должны в течение 96 часов до полета сдать тест на коронавирус и предъявить при посадке на самолет документ с отрицательным результатом исследования.

Если они полетят в Дубай без этих результатов, их протестуют по прибытию в страну, а до получения результатов - изолируют. При этом результаты теста становятся известны лишь через несколько часов.

Кроме того, с собой туристы должны иметь полисы страхования с покрытием возможности заражения COVID-19, или заявление, в котором они обязуются взять на себя все расходы, связанные с лечением и изоляцией.

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В отелях туристам будут измерять температуру при входе. В каждом номере находятся антисептики.

Туристы должны носить маску на лице. Также их призывают иметь при себе антисептик для рук.