Дубай начал принимать туристов в условиях пандемии коронавируса
Как сообщает Associated Press , туристы должны в течение 96 часов до полета сдать тест на коронавирус и предъявить при посадке на самолет документ с отрицательным результатом исследования.
Если они полетят в Дубай без этих результатов, их протестуют по прибытию в страну, а до получения результатов - изолируют. При этом результаты теста становятся известны лишь через несколько часов.
Кроме того, с собой туристы должны иметь полисы страхования с покрытием возможности заражения COVID-19, или заявление, в котором они обязуются взять на себя все расходы, связанные с лечением и изоляцией.
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В отелях туристам будут измерять температуру при входе. В каждом номере находятся антисептики.
Туристы должны носить маску на лице. Также их призывают иметь при себе антисептик для рук.
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