Деньги за пробное ВНО уже вернули более 86 тыс. участников, - МОН

7 июля, 2020, 18:41

В Министерстве образования и науки сообщили, что с 1 июля участникам пробного внешнего независимого оценивания вернули более 21 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"По состоянию на сегодня, 7 июля 2020 года, Министерство образования и науки совместно с ПриватБанком вернули деньги за пробное ВНО в учебных заведениях 86 тыс. 351 участника. Сумма возвращенных средств составляет 21 млн 230 тыс. 688 грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 107 тыс. участников пробного ВНО имеют карточки ПриватБанка, на которые перечисляются деньги.

Еще 111 тыс. участников должны обратиться в банк, чтобы получить средства за пробное ВНО. Если же человек уже является клиентом банка, можно открыть виртуальную карту в Приват24, не посещая отделения.

"Карточку необходимо оформить как можно быстрее. Однако, если пока нет возможности попасть в банк, есть время до конца ноября - программа возврата средств будет действовать до 1 декабря 2020 года", - сообщают в ведомстве.

Ранее в МОН сообщили, что участникам пробного ВНО, которое не состоялось в учебных заведениях 15 и 17 июня, вернут деньги .

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