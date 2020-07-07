Дело Шеремета: апелляционное заседание по Дугарь отложили до 13 июля из-за неявки прокуроров

7 июля, 2020, 17:24

7 июля Киевский апелляционный суд перенес заседание по Яне Дугарь на 13 июля

Об этом сообщил адвокат Дугарь Виталий Коломиец в Facebook.

"Сегодня в очередной раз прокуроры не явились на заседание, за полтора месяца не ознакомились с материалами. В деле 13 прокуроров с 20 мая", - отметил он.

Апелляционный суд назначил новое заседание в 12.15 13 июля.

Напомним, 6 июля Киевский апелляционный суд перенес слушания по делу Андрея Антоненко на 9 июля.

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