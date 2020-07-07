Бывший тренер "Днепра" возглавил испанский клуб
7 июля, 2020, 18:13
Бывший тренер "Днепра" Хуан Муньис возглавил испанский "Депортиво Алавес"
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Испанский специалист работал в тренерском штабе Хуанде Рамоса в "Днепре" в 2010-2014 годах. Последним клубом Муньис была "Малага".
Также за свою карьеру тренер успел поработать в ряде других испанских клубов, в частности "Леванте", "Расинг", "Алькоркон" и другие.
В турнирной таблице чемпионата Испании по футболу "Алавес" занимает 15 место и имеет отрыв от зоны вылета 6 очков.
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