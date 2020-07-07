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Espreso.tvСпортБывший тренер "Днепра" возглавил испанский клуб

Бывший тренер "Днепра" возглавил испанский клуб


фото: Getty Images
Бывший тренер "Днепра" Хуан Муньис возглавил испанский "Депортиво Алавес"

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Испанский специалист работал в тренерском штабе Хуанде Рамоса в "Днепре" в 2010-2014 годах. Последним клубом Муньис была "Малага".

Также за свою карьеру тренер успел поработать в ряде других испанских клубов, в частности "Леванте", "Расинг", "Алькоркон" и другие.

В турнирной таблице чемпионата Испании по футболу "Алавес" занимает 15 место и имеет отрыв от зоны вылета 6 очков.

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