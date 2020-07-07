Били палками и не кормили неделю: британские гимнастки заявили о пытках тренеров

7 июля, 2020, 13:45

Гимнастки сборной Великобритании обвинили тренеров в жестоком отношении и издевательствах

Об этом сообщает Sky Sports .

На канале ITV вышли интервью нескольких бывших гимнасток сборной Великобритании по рассказам о жестоком обращении тренеров. Бывшая чемпионка Европы среди юниоров Кэтрин Лайонс утверждает, что тренер бил ее палкой и не давал кушать в течение недели ради того, чтобы девушка сбросила вес. Также на девушку постоянно кричали и в качестве наказания запирали одного в комнате. Из-за стресса Лайонс была вынуждена завершить карьеру.

Чемпионка Игр Британского содружества Лиза Мейсон, которая выступала на Олимпиаде-2000, заявила, что испытывала физического насилия с 10 лет. Тренеры заставляли ее тренироваться и выступать с травмами, давая сильное обезболивающее. Однажды Мейсон пришлось выйти на помост с переломом ноги.

"Психическое и физическое насилие было для нас нормой. Но я никогда не узнаю, могла я показывать такие же результаты, если бы меня не били на тренировках", - сказала еще одна спортсменка, имя которой не называется.

Федерация гимнастики Великобритании в связи с выдвинутыми обвинениями опубликовала заявление, в котором осудила любое поведение тренеров, которая вредит здоровью спортсменок.

Напомним, в ноябре 2019 20-летняя американская гимнастка Мелани Коулман умерла после падения с брусьев на тренировке.

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