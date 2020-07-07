 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортБили палками и не кормили неделю: британские гимнастки заявили о пытках тренеров

Били палками и не кормили неделю: британские гимнастки заявили о пытках тренеров


фото: Getty Images
Гимнастки сборной Великобритании обвинили тренеров в жестоком отношении и издевательствах

Об этом сообщает Sky Sports .

На канале ITV вышли интервью нескольких бывших гимнасток сборной Великобритании по рассказам о жестоком обращении тренеров. Бывшая чемпионка Европы среди юниоров Кэтрин Лайонс утверждает, что тренер бил ее палкой и не давал  кушать в течение недели ради того, чтобы девушка сбросила вес. Также на девушку постоянно кричали и в качестве наказания запирали одного в комнате. Из-за стресса Лайонс была вынуждена завершить карьеру.

Чемпионка Игр Британского содружества Лиза Мейсон, которая выступала на Олимпиаде-2000, заявила, что испытывала физического насилия с 10 лет. Тренеры заставляли ее тренироваться и выступать с травмами, давая сильное обезболивающее. Однажды Мейсон пришлось выйти на помост с переломом ноги.

"Психическое и физическое насилие было для нас нормой. Но я никогда не узнаю, могла я показывать такие же результаты, если бы меня не били на тренировках", - сказала еще одна спортсменка, имя которой не называется.

Федерация гимнастики Великобритании в связи с выдвинутыми обвинениями опубликовала заявление, в котором осудила любое поведение тренеров, которая вредит здоровью спортсменок.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 июля, 2020 вторник

больше новостей

7 июля, 2020 вторник

6 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать