Беринчик примет участие в турнире за право на бой с Ломаченко

7 июля, 2020, 12:51

Украинский боксер Денис Беринчик примет участие в турнире WBO за право на чемпионский бой с соотечественником Василием Ломаченко

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам президента WBO (Всемирной боксерской организации) Пако Валькарсел, он планирует определить обязательного претендента для действующего чемпиона в легком весе (до 61,2 кг) Василия Ломаченко в мини-турнире.

"WBO рассмотрит вопрос о назначении обязательного претендента в ближайшее время. Первые два или четыре свободных бойца в рейтинге примут участие в отборочных боях", - сказал Валькарсель.

Первым номером рейтинга WBO является британец Ли Селби, но у него подписан контракт с пятым в классификации австралийцем Джорджем Камбососом в отборочном бою IBF, поэтому оба вскоре могут оставить рейтинг WBO.

Второе место занимает американец Райан Гарсия, а третьим идет ганец Эммануэль Тагоэ. При этом Гарсия должен провести бой с Люком Кэмпбеллом за временный титул WBC.

Если Гарсия выберет путь по линии WBC, то в отборочном бою его должен заменить четвертый номер рейтинга WBO Беринчик.

Напомним, 7 июля Василий Ломаченко и Александр Усик попали в топ-5 лучших боксеров мира по версии журнала The Ring.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb.