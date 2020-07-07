Банковской системе стоит учиться на ошибках прошлого, - эксперт

7 июля, 2020, 07:41

Украинская банковская система уже переживала то, что происходит сейчас, и стоит учиться на ошибках

Такую позицию высказал Юрий Блащук, независимый член наблюдательного совета Укргазбанка в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"То, что мы сейчас видим - все это было. Это было в 90-х годах", - говорит Блащук.

Он отметил, что украинская банковская система строилась на протяжении 30 лет, и весь процесс описан в книге "Сальдо больших денег" Аллы Ковтун.

"Здесь слово" сальдо "обыграно, потому что также есть слово" сальто ". Почему сальто: оно положительное или отрицательное? Игра слов. Мне кажется, что автор уделяет внимание именно негативным вещам, которые были в нашей истории. И анализирует, почему это произошло . А как раз анализ тех неудач, которые мы понесли, - почему мы не стали "европейским тигром", - и дает возможность для дальнейшего роста, - пояснил Блащук.

Он подчеркнул, что выполнять работу над ошибками очень важно.

"Уникальность книги в том, что она построена на воспоминаниях участников этих событий. Здесь есть воспоминания и руководства Национального банка, так и коммерческих банков. Сейчас, связанные обязательствами, они пытаются откровенно проанализировать то, что произошло", - добавил член наблюдательного совета банка.

Совет Национального банка отказался назначить Олега Чурия на должность заместителя председателя НБУ сроком в 7 лет, сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Экс-глава Нацбанка Яков Смолий сказал в интервью Lb , что власть хотела дискредитировать руководство Национального банка; снять его и заменить на управляемых людей.

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