20 наемников из Франции воюют за оккупантов на Донбассе, - ОГПУ

7 июля, 2020, 20:13

Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство относительно участия 20 наемников из Франции в вооруженном конфликте на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Прокуроры установили, что с 2014 года по настоящее время 20 граждан Французской Республики участвовали в вооруженном конфликте против Украины в составе иррегулярных не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям" , - говорится в сообщении.

Отмечается, прокурорами Департамента надзора в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора внесены в ЕРДР сведения по фактам участия наемников в вооруженном конфликте, умышленных действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка.

"Согласно ст. 47 Дополнительного протокола I 1977 года по Женевских конвенций о защите жертв войны, они являются наемниками, а их действия - нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года. Проведение досудебного расследования поручено следователям Главного следственного управления Службы безопасности Украины ", - говорится в сообщении.

Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

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