Жители Львовщины больше всего доверяют Петру Порошенко, - соцопрос

6 июля, 2020, 13:31

Лидер "Европейской Солидарности" пользуется наибольшим доверием среди жителей Львовщины из всех политиков национального уровня: ему доверяют 37%, но при этом 54% - не доверяют

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Общественно-политические настроения жителей Львовской области", проведенного в течение 6-22 июня социологической группой "Рейтинг" среди жителей Львовской области.

Как отмечают социологи, ни один из национальных политиков не имеет позитивного баланса доверия. На втором месте по уровню доверия - Анатолий Гриценко : ему доверяют 32% опрошенных, 46% - не доверяют. Действующему президенту Владимиру Зеленскому доверяют 29% и 59% соответственно, почти столько же доверяют Святославу Вакарчуку - 28% и 51%. Олегу Тягнибоку доверяют 19% и 66%. Лишь 19% доверяют Игорю Смешко, одновременно еще 24% его не знают и 42% - ему не доверяют.

"Больше всего не доверяют опрошенные Юлии Тимошенко (16% - доверяют, 75% - нет); Олегу Ляшко (18% и 71% соответственно), и Юрию Бойко (5% и 69%, не знают его - 17%)", - говорится в исследовании.

При этом в динамике уровень доверия несколько вырос к Петру Порошенко - с 30% в марте до 37% в июне, также уменьшилось количество тех, кто ему не доверяет (в марте этого года антирейтинг Порошенко составлял 63%, тогда как сейчас - 54%) , в других существенно не изменилась.

Исследование было проведено 6-22 июня 2020 Аудитория: жители населения Львовской области в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.