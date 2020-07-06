Израиль обстреляли ракетами из сектора Газа

6 июля, 2020, 15:32

Израильские системы противовоздушной обороны "Железный купол" перехватили выпущенные из сектора Газа ракеты

Об этом сообщили в Армии обороны Израиля в Twitter .

Отмечается, что на протяжении воскресенья, 5 июля, из сектора Газа по территории Израиля дважды выпускали ракеты.

"Сегодня вдруг из Газы были выпущены ракеты по Израилю. Система ПВО "Железный купол" успешно перехватила ракету", - говорится в сообщении.

For the second time today, a rocket was fired from #Gaza into #Israel .



The Iron Dome Aerial Defense System successfully intercepted the rocket. - Israel Defense Forces (@IDF) July 5, 2020

В результате обстрелов никто не пострадал.

Ранее обстрелы из сектора Газы были зафиксированы в марте, мае и июне. Тогда в ответ военные силы Израиля провели атаки на десятки объектов ХАМАС по всему сектору Газа.