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Espreso.tvОбществоИзраиль обстреляли ракетами из сектора Газа

Израиль обстреляли ракетами из сектора Газа


фото: reuters
Израильские системы противовоздушной обороны "Железный купол" перехватили выпущенные из сектора Газа ракеты

Об этом сообщили в Армии обороны Израиля в Twitter .

Отмечается, что на протяжении воскресенья, 5 июля, из сектора Газа по территории Израиля дважды выпускали ракеты.

"Сегодня вдруг из Газы были выпущены ракеты по Израилю. Система ПВО "Железный купол" успешно перехватила ракету", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов никто не пострадал.

Ранее обстрелы из сектора Газы были зафиксированы в марте, мае и июне. Тогда в ответ военные силы Израиля провели атаки на десятки объектов ХАМАС по всему сектору Газа.

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