Израиль обстреляли ракетами из сектора Газа
Об этом сообщили в Армии обороны Израиля в Twitter .
Отмечается, что на протяжении воскресенья, 5 июля, из сектора Газа по территории Израиля дважды выпускали ракеты.
"Сегодня вдруг из Газы были выпущены ракеты по Израилю. Система ПВО "Железный купол" успешно перехватила ракету", - говорится в сообщении.
For the second time today, a rocket was fired from #Gaza into #Israel .- Israel Defense Forces (@IDF) July 5, 2020
The Iron Dome Aerial Defense System successfully intercepted the rocket.
В результате обстрелов никто не пострадал.
Ранее обстрелы из сектора Газы были зафиксированы в марте, мае и июне. Тогда в ответ военные силы Израиля провели атаки на десятки объектов ХАМАС по всему сектору Газа.
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