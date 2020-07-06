Иран построит новый объект по обогащению урана после пожара на старом
Об этом заявил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, сообщает DW .
"Объект по обогащению урана пострадал в ходе пожара сильнее, чем сообщалось ранее", - сообщил он.
Как отмечается, инцидент в среднесрочной перспективе негативно скажется на производстве центрифуг, которые необходимы для цикла обогащения урана.
Напомним, пожар в Натанзе произошла 2 июля. Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что в результате было повреждено одно из строящихся навесов, а сам инцидент прошел без жертв. Он уточнил, что на объекте не было никаких радиоактивных материалов.
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