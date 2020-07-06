 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортИгрок сборной Украины перешел в российский клуб

Игрок сборной Украины перешел в российский клуб


фото: sportowefakty.wp.pl
Левый полусредний сборной Украины Евгений Буйненко подписал контракт с российским клубом "Пермские медведи"

Об этом сообщает handballfast.com.

В прошлом сезоне 27-летний украинец забросил 15 мячей, играя за венгерскую "Орошхаза", и 8 в составе польского клуба "Хробры". Также в карьере игрока были выступления за запорожский "Мотор", саудовскую "Аль-Вехда" и язык "Кехра".

В 2020 году Буйненко участвовал на чемпионате Европы по гандболу, в составе сборной Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 июля, 2020 понедельник

больше новостей

6 июля, 2020 понедельник

5 июля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать