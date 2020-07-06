Игрок сборной Украины перешел в российский клуб
6 июля, 2020, 13:15
Левый полусредний сборной Украины Евгений Буйненко подписал контракт с российским клубом "Пермские медведи"
Об этом сообщает handballfast.com.
В прошлом сезоне 27-летний украинец забросил 15 мячей, играя за венгерскую "Орошхаза", и 8 в составе польского клуба "Хробры". Также в карьере игрока были выступления за запорожский "Мотор", саудовскую "Аль-Вехда" и язык "Кехра".
В 2020 году Буйненко участвовал на чемпионате Европы по гандболу, в составе сборной Украины.
- 17 июня стало известно, что в рамках отбора на Евро-2022 мужская сборная Украины по гандболу может сыграть против России в Беларуси.
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