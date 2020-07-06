Xiaomi представила смарт-часы, которые могует работать две недели без подзарядки
6 июля, 2020, 18:13
Китайская компания Xiaomi представили новые умные часы Mi Smart Band 4C с батареей, которая может работать в течение двух недель без подзарядки
Об этом сообщает портал NDTV Gadgets 360 .
"Xiaomi представила Mi Smart Band 4C", - говорится в сообщении.
В китайской компании утверждают, что батарея в смарт-часах может работать без подзарядки в течение двух недель.
Устройство имеет экран 2,74 см с разрешением в 128 х 220 пикселей. Среди полезных функций отмечается возможность следить за ритмом своего сердца.
Стоимость смарт-часов - примерно 630 грн.
Сейчас Mi Smart Band 4C доступен только в Малайзии, но вероятно он вскоре станет доступным и в других регионах мира.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-
Читайте также
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя