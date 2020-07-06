Xiaomi представила смарт-часы, которые могует работать две недели без подзарядки

6 июля, 2020, 18:13

Китайская компания Xiaomi представили новые умные часы Mi Smart Band 4C с батареей, которая может работать в течение двух недель без подзарядки

Об этом сообщает портал NDTV Gadgets 360 .

"Xiaomi представила Mi Smart Band 4C", - говорится в сообщении.

В китайской компании утверждают, что батарея в смарт-часах может работать без подзарядки в течение двух недель.

Устройство имеет экран 2,74 см с разрешением в 128 х 220 пикселей. Среди полезных функций отмечается возможность следить за ритмом своего сердца.

Стоимость смарт-часов - примерно 630 грн.

Сейчас Mi Smart Band 4C доступен только в Малайзии, но вероятно он вскоре станет доступным и в других регионах мира.

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