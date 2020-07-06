Вышла на третье место: Индия обогнала Россию по количеству зараженных коронавирусом

6 июля, 2020, 12:25

Число случаев заражений коронавирусом в Индии достигло 698 817 человек

Страна вышла на третье место по количеству больных, обогнав Россию (687862 инфицированных), свидетельствуют данные на сайте Worldometer .

На сегодняшний день Индия уступает по количеству заражений только США и Бразилии.

За последние сутки в стране коронавирусом заразились еще 23 932 человека.

Всего с начала пандемии в Индии умерло 19700 пациентов с коронавирусом.

28 июня в Индии открыли одну из крупнейших больниц в мире для лечения коронавируса, рассчитанную на 10 000 больных.

Лидером этого антирейтинга до сих пор остаются США с 2983142 подтвержденными случаями, второе место занимает Бразилия, где с начала пандемии зафиксировано 1604585 случаев.

Всего по состоянию на утро 6 июля в мире зарегистрировано 11572140 случаев COVID-19, из них выздоровели 6535902 лица и 536 786 - умерли.