Вышла на третье место: Индия обогнала Россию по количеству зараженных коронавирусом
Страна вышла на третье место по количеству больных, обогнав Россию (687862 инфицированных), свидетельствуют данные на сайте Worldometer .
На сегодняшний день Индия уступает по количеству заражений только США и Бразилии.
За последние сутки в стране коронавирусом заразились еще 23 932 человека.
Всего с начала пандемии в Индии умерло 19700 пациентов с коронавирусом.
28 июня в Индии открыли одну из крупнейших больниц в мире для лечения коронавируса, рассчитанную на 10 000 больных.
Лидером этого антирейтинга до сих пор остаются США с 2983142 подтвержденными случаями, второе место занимает Бразилия, где с начала пандемии зафиксировано 1604585 случаев.
Всего по состоянию на утро 6 июля в мире зарегистрировано 11572140 случаев COVID-19, из них выздоровели 6535902 лица и 536 786 - умерли.
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